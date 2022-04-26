台股反彈乏力 法人：大盤量增需電子股表現

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（中央社記者吳家豪台北26日電）台股今天早盤跌深反彈，但量能不足，終場漲23.89點，收16644.79點。法人表示，高價電子股因美國升息而面臨股價修正，如果電子股沒表現，大盤量能將難以擴增，需等美股築底建立反彈格局，才有機會帶動台股走勢。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者訪問表示，美股收高，但台股股王矽力-KY今天盤中卻打入跌停，另一檔高價電子股力旺也收黑。如果IC設計、半導體等電子股都不動，大盤會缺乏量能，光靠綠電、金融等族群撐不起來。

儲祥生說，電子股去年漲太多，很多高價股具備高本益比，但美國升息讓市場擔心本益比被壓縮的問題，導致高價電子股價修正。過去2年遠距辦公趨勢帶動電子股需求，近期也傳出市場雜音，造成部分電子股營收亮眼卻股價下跌。

儲祥生認為，台股走勢要觀察美股那斯達克與費城半導體指數，昨天美股開始反彈，短線如果能先建立底部、維持不錯格局，才有機會帶動台股表現。

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國泰證期分析，由於全球通膨壓力顯現，導致終端消費動能趨緩，短線可能面臨企業獲利下修隱憂，加上美國聯邦準備理事會（Fed）鷹式升息態度也對大型科技股較為不利，上週已有不少公司公布財報後出現回檔走勢，本週相關個股財報勢必將持續牽動台系供應鏈多空走向。

國泰證期指出，智慧手機指標大廠蘋果財報預計28日揭曉，除了近期手機市場需求面臨飽和、銷售數量下滑，造成營運壓力之外，中國上海接連封城防疫後續造成的斷鏈效應影響，也是市場關注重要議題。若蘋果展望不佳，對於台股走勢將更不利。（編輯：黃國倫）1110426