錼創獲證交所董事會通過 可望成創新板首家上市

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（中央社記者潘智義台北26日電）台灣證券交易所今天舉行董事會，通過錼創科技PlayNitride Inc.初次申請股票創新板第一上市案，可望成為「台灣創新板」首家掛牌公司。

證交所推出的創新板、櫃買中心的戰略新板在去年7月20日開板，但因掛牌條件不同，戰略新板已有多家公司掛牌，而創新板目前卻沒有任何一家公司掛牌；且去年4月12日向證交所送件申請創新板的仁新，已在去年7月20日開板前的7月13日撤件。

因此，除錼創科技之外，目前尚有亞洲教育已送件申請在創新板上市，有待上市審議委員會審議。

台灣證券交易所資料顯示，台灣創新板是台灣資本市場發展的重要里程碑，鼓勵擁有關鍵核心技術及創新能力，或創新經營模式的公司申請上市。

錼創科技公司資本額約新台幣10.08億元，主要業務為氮化物半導體材料相關應用研發、製造及銷售，營業收入以COC（Chip on Carrier,晶片載板）及技術服務為主。

另外，錼創科技2020年度稅前淨損14億9401萬元，每股稅後虧損21.57元；2021年度稅前淨損12億1810.9萬元，每股稅後虧損14.14元。（編輯：楊凱翔）1110426