一銀全額補助員工買實名制快篩試劑 再幫保防疫險

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（中央社記者張璦台北28日電）本土COVID-19疫情趨嚴，快篩實名制正式上路，第一銀行今天宣布，全額補助每位員工500元實名制快篩試劑購買費用，並為員工續保2022年度防疫險。

一銀今天發布新聞稿指出，為提升防疫保障，全額補助每位員工「實名制快篩試劑」購買費用500元，更已提前部署，持續為員工投保2022年度防疫險，讓員工在充分防疫量能下，安心提供金融服務。

一銀表示，疫情期間也特別增加配合孩童停課或居家隔離，員工申請居家辦公的彈性，且去年已因應中央政府防疫政策，提供每位員工最高5000元防疫保障金；為國內7600多位員工投保防疫險，給予疫苗險、PCR篩檢費用補助，也提供營業單位防疫物資採購經費，每位員工於1500元預算內，可自主採購口罩、防護面罩、酒精、手套及隔離衣等相關防疫物資。

同時，一銀也給行員14天的有薪「防疫照顧假」、「防疫隔離假」，並以有薪「疫苗接種假」鼓勵員工積極接種疫苗，提升防疫實質量能，實施至今累計受惠人數高達7651人。

針對海外分行堅守崗位第一線員工，一銀加碼提供防疫獎金，對於因疫情無法返國的員工，給予年度特別休假、探親及健檢額度遞延，也補助返國隔離期間防疫旅館費用，滿足員工返國需求。

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展望未來，一銀表示，會持續關注疫情發展，滾動式調整並精進各項防疫措施，提供更完善的福利與保障。

此外，一銀指出，目前累計捐贈8500件隔離衣、2000件防護衣、10台智慧防疫自助機、2座全功能批價繳費自助服務機、2座UVC自動測溫除菌門、紅外線熱像測溫儀、熱顯測溫偵測器、醫療巡迴車等，全台逾10家醫療院所受惠，同時保障大眾的就醫安全及品質。（編輯：趙蔚蘭）1110428