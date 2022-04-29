費半大漲逾5.5% 法人：有利台股短線續彈

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美股道瓊工業指數大漲。法人認為，有利台股短線持續反彈，但中長線仍需觀察。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘智義台北29日電）美股道瓊工業指數大漲，與台股連動密切的費城半導體指數更勁揚5.58%，法人認為，有利台股短線持續反彈，但中長線仍需觀察。

因臉書（Facebook）母公司Meta Platforms財報優異，提振科技股和成長股表現，也抵銷投資人對美國首季經濟萎縮的疑慮。道瓊工業指數上漲614.46點或1.85%，以33916.39點作收；標準普爾500指數勁揚103.54點或2.47%，收4287.50點，科技股那斯達克指數大漲382.60點或3.06%，收12871.53點；費城半導體指數揚升161.45點或5.58%，收3056.36點。

台股28日收在16419.38點，上漲116.03點，漲幅約0.71%，成交值新台幣2558.83億元，加計盤後交易約2624.7億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股近期波動大，跌深後短線有機會持續反彈，但長線來看，不論美股、台股，尤其是科技股長期均線呈現正乖離，仍有可能破底。

蔡明翰指出，美股有止穩跡象，因即將進入5月升息期，市場恐慌氣氛蔓延，但美國聯邦準備理事會（Fed）官員已提前打預防針，暗示5月將升息2碼，等到真正升息時反而利空出盡，股市轉強。

不過，他認為，即便股市暫時轉強，若俄烏戰爭未停，因戰事帶動物價上漲，導致美聯準會升息的壓力就未解除，物價上漲壓縮企業獲利空間，美股有壓，台股中長線破底危機也未解除。

產業訊息方面，背光模組廠瑞儀光電董事長王本然28日在法人說明會表示，受中國因應疫情採取封控措施影響，4月訂單約40%落後出貨，但訂單仍然掌握中。瑞儀公布2021年度每股稅後盈餘11.16元，連續4年賺進一個股本；受匯兌挹注，2022年第1季每股稅後盈餘4.47元，為歷年同期新高。

英業達28日在台灣證券交易所重大訊息記者會宣布，投資3.08億元取得旗下太陽能電池廠益通的台南科技工業園區光電廠房，藉此加速益通清算程序。

半導體封測廠日月光投控預估今年營收、毛利率、獲利可逐季成長，看好車用、高效能運算和網通應用，今年封測事業營收年成長幅度上看20%。

砷化鎵廠穩懋指出，第1季受到手機客戶庫存調整，加上淡季效應影響，產能利用率掉到7成；毛利率掉到30.6%，每股盈餘2.08元，季減53%、年減24%，創下11個季度新低。（編輯：張均懋）1110429