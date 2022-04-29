合晶科技擴大投資逾24億 增設12吋矽晶圓產線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北29日電）經濟部投資台灣事務所今天宣布，通過2家企業、共斥資新台幣近25億元擴大投資台灣，其一為矽晶圓供應商合晶科技，預計斥資逾24億元，在桃園龍潭科學園區廠房增設12吋智慧化矽晶圓生產線。

經濟部投資台灣事務所今天再添2家企業、共斥資近25億元擴大投資台灣，包括台商回台方案的合晶科技，以及中小企業方案的麗開模具。

合晶科技身為全球前3大低阻重摻矽晶圓及第6大矽晶圓供應商，近年積極發展車用功率元件所需12吋半導體矽晶圓及磊晶產品，108年5月已通過第1件台商回台方案，興建製造暨研發中心。

由於12吋矽晶圓需求大增，現再度申請第2案，預計增聘本國員工48名，斥資逾24億元，在桃園龍潭科學園區的廠房，增建無塵室及12吋智慧化矽晶圓生產線。

節能減碳方面，規劃建置太陽能綠電系統、運用再生水及再利用廢棄物等措施；每年由第三方驗證公司進行溫室氣體排放盤查，逐步落實減碳排放。

麗開模具為汽機車車燈零件模具供應商，為滿足客戶需求並提高產品品質，此次規劃招募本國員工6名，擴大投資逾7000萬元，在台南新吉工業區新建廠房，屋頂規劃加裝太陽能發電，同時設置雨水貯留系統，達成節能減碳與資源再利用。

另外，廠內建構智慧製造，導入全自動生產設備，結合雲端網路可達到即時管理，再運用ERP整合出雙向智慧溝通效能，盼成為客戶首選供應商。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1190家企業、超過1兆6805億元投資，預估創造13萬3554個本國就業機會。

其中「歡迎台商回台投資行動方案」有259家台商投資約1兆473億元，創造8萬1046個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引790家中小企業投資約3392億元，帶來2萬9731個本國就業機會，後續尚有13家企業排隊待審。（編輯：黃國倫）1110429