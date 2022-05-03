長榮股價盤中漲至146元 超車萬海成航海王

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

3日長榮盤中以新台幣146元超車萬海的145.5元，順利拿下航海王寶座。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北3日電）台股今天表現震盪，貨櫃三雄則有股價爭霸戰，盤中長榮以新台幣146元超車萬海的145.5元，順利拿下航海王寶座。

長榮、萬海29日收盤股價差距縮小時1元，市場都在關注勞動節連假後的首個開盤日，長榮是否能超車萬海，坐上貨櫃三雄中股價第1名的寶座。

今天開盤10分鐘後，長榮就一度超車萬海，然而缺乏買氣支撐下又跌落，至10點18分，長榮由黑翻紅，漲至146元，盤面陷入觀望，長榮暫時領先萬海，成為航海王。

萬海主力為近洋線，1996年上市以來獲利穩定，股價穩居貨櫃三雄之冠，然而由於近年遠洋線運價飛漲，讓主力為歐美航線的長榮、陽明崛起，其中長榮因運能持續增加，在外界一片看好航運前景下，獲利可期。

長榮今年首季營收為1708.16億元，年增89.9%；陽明營收1067.04億元，年增71.32%；萬海營收805.05億元，年增108.47%。（編輯：楊蘭軒）1110503