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台股22/300

長榮股價盤中漲至146元 超車萬海成航海王

2022/5/3 10:39（5/3 16:43 更新）
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3日長榮盤中以新台幣146元超車萬海的145.5元，順利拿下航海王寶座。（中央社檔案照片）
3日長榮盤中以新台幣146元超車萬海的145.5元，順利拿下航海王寶座。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北3日電）台股今天表現震盪，貨櫃三雄則有股價爭霸戰，盤中長榮以新台幣146元超車萬海的145.5元，順利拿下航海王寶座。

長榮、萬海29日收盤股價差距縮小時1元，市場都在關注勞動節連假後的首個開盤日，長榮是否能超車萬海，坐上貨櫃三雄中股價第1名的寶座。

今天開盤10分鐘後，長榮就一度超車萬海，然而缺乏買氣支撐下又跌落，至10點18分，長榮由黑翻紅，漲至146元，盤面陷入觀望，長榮暫時領先萬海，成為航海王。

萬海主力為近洋線，1996年上市以來獲利穩定，股價穩居貨櫃三雄之冠，然而由於近年遠洋線運價飛漲，讓主力為歐美航線的長榮、陽明崛起，其中長榮因運能持續增加，在外界一片看好航運前景下，獲利可期。

長榮今年首季營收為1708.16億元，年增89.9%；陽明營收1067.04億元，年增71.32%；萬海營收805.05億元，年增108.47%。（編輯：楊蘭軒）1110503

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