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電子翻黑金融弱勢 台股一度失守16500點

2022/5/3 09:25（5/3 11:13 更新）
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台股3日盤中跌幅擴大，最低來到16476.28點，下跌115.9點。（中央社檔案照片）
台股3日盤中跌幅擴大，最低來到16476.28點，下跌115.9點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）美國科技股反彈，台股今天開盤後小幅震盪，不過電子翻黑、金融走弱，盤中跌幅擴大，一度跌破5日線16488點和16500點關卡。法人表示，美國聯準會會議結果前市場觀望，若情勢明朗，台股本週有機會開低走高。

美股四大指數上週五重挫，不過五一連假期間美國那斯達克和費城半導體指數反彈，台股今天早盤呈現小跌，不過盤中電子及金融走弱，航運力守平盤，台股最低來到16476.28點，下跌115.9點，一度失守5日線16488點及16500點關卡。

到10時50分，台股加權股價指數來到16518.24點，下跌73.94點，跌幅0.45%，成交值新台幣1019億元。盤中電子股下跌0.36%，金融下挫1.1%，航運守平盤；航運成交比重18%，電子成交比重53%。

電子權值股台積電盤中小跌0.37%，鴻海小漲至103元，聯發科翻黑下跌逾2%，聯電翻黑跌約1%，台達電下挫2.8%，ABF載板三雄南電翻黑，欣興、景碩力守平盤之上；貨櫃股長榮超越萬海登上航海王，成為盤中焦點；航空雙雄長榮航、華航走堅。

兆豐投顧協理黃國偉表示，美股上週重挫震盪近1400點至1500點，不過5月開盤第1天科技股反彈，台股今天走勢跌幅不大，未跌破上週低點，有以盤代跌意味。

黃國偉分析，全球主要股市僅台灣和中國大陸股市跌破3月低點，除了外資以整體大中華區調節持股外，台股與科技股連動高，美股那斯達克和費城半導體指數破底，也牽動台股跌深。

展望台股後市，黃國偉指出，本週聚焦美國聯準會（Fed）利率決策會議結果，市場對升息預期已有心理準備，不過關注會後聲明內容，市場觀望氣氛濃；若聯準會會議後情勢明朗，台股本週有機會開低走高，挑戰上檔萬七大關反壓。（編輯：張良知）1110503

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