國泰永續高股息ETF 第2次配息估0.32元

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（中央社記者韓婷婷台北3日電）國泰永續高股息ETF今天進行今年第2次配息的第一階段公告，預估配息金額每單位發放新台幣0.32元現金股利，有機會創下歷年來配息金額新高，只要在5月17日前持有或申購，皆可參與本次配息。

國泰投信表示，國泰永續高股息ETF是國內首創季配息機制的台股ETF，第2季收益每單位實際配發金額將在5月13日公布。除息日訂在5月18日，17日為參與配息最後申購日。

根據集中保管結算所與Bloomberg資料，截至4月29日，國泰永續高股息ETF受益人數已衝破46萬人，為46萬8218人，年增約220%；規模達640億元，年增239%，為市場視為存股型ETF，也是目前國內規模最大的ESG主題ETF。

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國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑表示，全球聚焦5月FOMC利率會議，市場預期升息2碼，近期金融市場的震盪可被視為對美國聯準會鷹派言論的壓力測試，VIX恐慌指數4月以來，從原本的18%一路上升至33%，未來隨著升息政策時間表逐漸明確後，利空出盡的可能性就會增大。

游日傑指出，以台股大盤來看，過去兩次在Fed升息後的1個月雖下跌逾5%，但升息後的1、2季，台股指數平均漲幅分別能達4.2%、6.12%。（編輯：張良知）1110503