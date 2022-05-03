日勝生攻循環經濟 參與子公司日鼎投控現增

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（中央社記者賴言曦台北3日電）日勝生今天發布新聞稿公告，董事會通過100%持股的子公司「日鼎循環經濟投控」的現金增資計畫，金額為新台幣6.95億元，待增資完成後，日鼎投控實收股數為7萬5650仟股。

日勝生說明，日鼎投控為執行「桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫」，計劃發行新股7350仟股，每股面額10元，以今年３月31日自結每股淨值94.6元為價格溢價發行，募集總金額6.95億元。

為落實環境、社會、治理（ESG）概念，日勝生表示，支持潔淨再生水成為台灣水資源多元環保來源，計畫全數認購日鼎投控現金增資，待完成後，日鼎投控實收股數將達7萬5650仟股，以每股面額10元計，實收資本額逾7.56億元。

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有關桃園再生水BTO案，日勝生指出，規畫將以觀音工業區、中油桃園煉油廠等作為優先供應對象，預估第1期完成後，每天可提供超過4萬噸再生水，協助穩定桃園產業水源，增加企業產值效益。

日勝生表示，這次BTO計畫包含3年興建期及15年營運期，合計共18年。未來桃園BTO再生水系統，將與日鼎水務所管理的桃園BOT污水下水道系統做整合設計；目前此下水道回收系統，在桃園地區接管戶數已達11.2萬戶，每天可處理污水量達10萬噸。（編輯：楊凱翔）1110503