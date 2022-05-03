股匯雙挫 新台幣貶至29.53元續創近20個月新低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北3日電）台股今天下跌近百點，國際美元續強，新台幣今天同步走軟，新台幣兌美元今天收盤收29.53元，貶5分，續創2020年9月上旬以來新低，台北及元太外匯市場總成交金額達11.39億美元。

美股四大指數上週五重挫，5月開盤首日科技股回神反彈，台股今天在五一連假後開盤走勢震盪，呈現價跌量縮格局，最後終場下跌93.28點，收在16498.9點，成交值新台幣1771.03億元。三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超7.45億元。

外匯交易員表示，外資動作不大，部分亞洲市場今天休市，整體交投量能相對縮減，不過國際美元續強，新台幣今天再度貶破29.5元關卡；新台幣兌美元今天開盤價為29.53元，最高29.48元、最低29.541元，最後收在29.53元，小貶5分。

外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）即將召開利率會議決定升息幅度，外界預期Fed持續放鷹，很可能會升息2碼（1碼為0.25個百分點），美國10年公債殖利率更一度衝破3%，全球資金移動勢必受影響，新台幣短期預料仍是偏弱整理格局。（編輯：張均懋）1110503