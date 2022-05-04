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趨勢科技成立電動車資安防護新公司 MIH成夥伴

2022/5/4 15:02（5/4 22:41 更新）
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趨勢科技4日宣布成立VicOne，布局電動車資安防護方案，圖左為趨勢科技執行長暨共同創辦人陳怡樺，右為VicOne執行長鄭奕立。 中央社記者鍾榮峰攝 111年5月4日
趨勢科技4日宣布成立VicOne，布局電動車資安防護方案，圖左為趨勢科技執行長暨共同創辦人陳怡樺，右為VicOne執行長鄭奕立。 中央社記者鍾榮峰攝 111年5月4日
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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）網路資安解決方案商趨勢科技今天宣布成立車用資安新公司VicOne，布局電動車產業資安防護，協助台灣電動車供應鏈通過國際車廠車用資安規格；鴻海推動的MIH聯盟，也是VicOne計畫的業界夥伴之一。

趨勢科技下午舉行新公司VicOne交流會，趨勢科技執行長暨共同創辦人陳怡樺指出，趨勢科技投入車用資安已近8年，沒有賺過一毛錢，從既有基礎上打造台灣安全的車用資安方案，因應未來電動車軟體控制應用趨勢，未來車用全自動化，資安技術與團隊是確保車用安全的關鍵，需要結合外部夥伴一起合作。

VicOne執行長鄭奕立指出，隨著電動車普及，預期車聯網資安挑戰更大，車廠和系統整合商機積極布局符合車用國際資安法規，加速布局電動車。

他表示，VicOne以台灣為總部，鎖定全球車廠和供應鏈車聯網相關業務，在主要車廠據點規劃團隊服務，初期先在日本、德國和美國等地設點。

VicOne指出，相關車用資安防護方案涵蓋威脅辨識、偵測、分析、回應、復原5大面向。

VicOne也推動策略合作夥伴計畫，透過趨勢科技在車用資安研發能力，提升台灣車用供應鏈夥伴的資安能力，協助台灣供應鏈符合國際車廠資安規格，落實資安在軟體系統開發地位。

鴻海推動的MIH開放電動車聯盟，也是VicOne計畫的業界夥伴之一，MIH執行長鄭顯聰指出，MIH目標打造全新開放的電動車生態系，參加VicOne策略合作夥伴計畫，可加速生態系創新；他形容，VicOne主要做的是電動車的「疫苗」，相關商業模式可帶動台灣電動車的「防疫」產業。

VicOne策略合作夥伴計畫目前已經有Arm、公信電子、台達電子、微軟、緯創資通等企業加入。（編輯：張均懋）1110504

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