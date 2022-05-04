中小型船舶需求攀升 慧洋4月營收創單月新高

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（中央社記者賴言曦台北4日電）慧洋-KY今天表示，受惠中小型船舶需求不斷攀升，4月合併營收達新台幣24.02億元，創單月新高，年增73.76%，稅前淨利13.85億元，每股稅前盈餘1.86元；累計前4月合併營收81.43億元，創歷年同期新高。

慧洋今天透過新聞稿表示，目前慧洋雖有近3成船舶的租金為指數連結，但因3月份共有11艘船舶換約，租金調漲於4月完全反映，且4月也有6艘船舶換約調漲，因此慧洋4月營收不減反增。

船隊規劃方面，慧洋表示，已於4月下旬公告新船加入營運，為常石集團（舟山）造船有限公司的8.24萬載重噸（DWT）巴拿馬型（Panamax）船，名稱為Sakizaya Youth，且同為最新型氮氧化物（NOx）第3期環保節能散裝貨輪，持續為將於2023年上路的環保法規做準備。

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運價走勢方面，慧洋認為，目前散裝航運市場受到俄烏戰爭及各國防疫措施影響，船舶仍處於供不應求的狀態，預期在中國五一長假及日本黃金週結束後，有機會觀察到運價指數出現明顯反彈。

展望今年，慧洋表示，當前各國防疫措施造成的塞港、船員換班問題使得船舶周轉率下滑，加上2023年環保新規上路，預期船舶供不應求的狀況仍將持續，即便2021年基期已高，但看好今年度換約漲幅可達3成以上，對前景保持審慎樂觀。（編輯：黃國倫）1110504