華邦電首季獲利創新高 威剛創見攀升

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（中央社記者張建中新竹5日電）記憶體製造廠華邦電及模組廠威剛、創見第1季獲利同步攀高，其中，華邦電第1季獲利創歷史新高。威剛第1季獲利季增逾7倍，創見季增近6成。

受惠編碼型快閃記憶體（NOR Flash）市況依然熱絡，加上轉投資微控制器（MCU）廠新唐獲利創新高，華邦電第1季獲利表現亮麗，歸屬母公司淨利新台幣45.58億元，一舉刷新單季獲利歷史新高紀錄，每股純益1.15元。

新唐第1季稅後淨利12.03億元，每股純益2.87元。新唐指出，包括車用、快速充電、雲端網路等需求強勁，是第1季營運成長動能。

新唐表示，儘管俄烏衝突及中國封城問題將持續影響全球市場狀況，新唐仍將不斷與合作夥伴建立密切的關係，並關注市場脈動及趨勢，強化產品組合及競爭優勢以確保成長動能。

威剛受惠動態隨機存取記憶體（DRAM）及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）現貨價陸續揚升，第1季毛利率躍升至15.5%，較去年第4季上揚近5個百分點，歸屬母公司淨利達4.71億元，季增784%，每股純益1.82元。

威剛表示，第2季雖然干擾因素多，包括疫情與通膨等，不過，預期第2季將為今年營運谷底，下半年隨著供應鏈吃緊情況緩解，加上電腦出貨逐步回歸健康狀態，營運可望逐步成長。

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創見第1季受惠採購政策及庫存成本控管得當，本業營運穩健，營業利益率達15.2%，另在處分土地使用權及建築物業外收益挹注下，稅後淨利達7.79億元，季增59.8%，每股純益1.82元。

展望未來，創見指出，俄烏戰爭及中國封城等變數仍未緩解，東歐及中國市場業績恐受一定程度衝擊，創見將持續強化供應鏈及庫存管理，優化生產效能，並擴大各類嵌入式產品應用，期能帶動營收及獲利成長。（編輯：黃國倫）1110505