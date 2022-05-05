富邦金併購日盛金 收購價調至11.71元

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（中央社記者謝方娪、張璦台北5日電）富邦金、日盛金今天晚間雙雙召開重訊記者會，富邦金宣布，董事會今天通過合併日盛金對價依權息調整至日盛金每股普通股現金新台幣11.71元。

富邦金表示，因應日盛金依公司章程擬分配2021年度盈餘，為維持公平一致對待日盛金所有股東原則，富邦金今天董事會通過，將與日盛金簽訂合併契約增補協議書。

協議書增訂合併對價將由日盛金每股普通股現金12.41元（2020年除權息後），依權息調整至每股普通股現金11.71元（2021年除權息後），並增訂合併對價的調整條款。

富邦金、日盛金皆指出，此案調整後合併對價經獨立專家出具合併換發現金的評價合理性意見書，後續富邦金、日盛金將提請6月17日股東常會通過。

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富邦金去年3月30日完成公開收購日盛金，並在去年9月16日董事會決議和11月5日股東會通過吸收合併日盛金案，富邦金與日盛金並已向金管會遞送合併申請，目前合併案尚待金管會核准；截至今年3月31日，富邦金已持有日盛金58.73%股權。

富邦金表示，將持續致力推動與日盛金合併案，積極維護客戶與員工權益，期盼能夠早日整合，發揮營運綜效，深化多元金融服務，進而發揮金融產業整併價值與綜效，成就「金金併」指標典範。（編輯：潘羿菁）1110505