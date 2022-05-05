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環球晶獲利下滑 母公司中美晶首季每股賺2.16元

2022/5/5 20:50
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（中央社記者張建中新竹5日電）太陽能廠中美晶第1季因子公司環球晶獲利下滑影響，歸屬母公司淨利同步滑落至新台幣12.65億元，年減13.4%，每股純益2.16元。

中美晶第1季在環球晶營收創新高，本業太陽能業務同步成長帶動下，合併營收攀高至187.69億元，季增3.8%，年增16.93%，並創單季營收歷史新高。

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隨著環球晶毛利率創新高，中美晶第1季毛利率攀高至39.75%，同創歷史新高。只是環球晶因提列世創（Siltronic）持股評價損失，第1季稅後淨利滑落至17.5億元，季減17.7%，年減35.1%，每股純益4.01元，中美晶第1季歸屬母公司淨利滑落至12.65億元，年減13.4%，每股純益2.16元。

中美晶董事會今天決議通過去年度下半年股利將每股配發4.5元現金，預計7月19日除息，現金股利將於8月12日發放。（編輯：趙蔚蘭）1110505

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