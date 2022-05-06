邁凌收購慧榮 潘健成：群聯市占率可望提高

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）美商邁凌科技（MaxLinear）宣布收購記憶體控制晶片廠慧榮，同為記憶體控制晶片廠群聯執行長潘健成表示，對群聯應該是好事，市占率可望提高。

邁凌將以現金與股票交易收購慧榮，慧榮每股美國存託憑證（相當於慧榮的4股普通股）均將獲得93.54美元現金以及0.388股的邁凌普通股，以邁凌5月4日收盤價計，相當於114.34美元。慧榮的交易對價總額隱含價值為38億美元。

群聯下午舉行線上法人說明會，法人高度關注邁凌收購慧榮的影響。潘健成說，3個月前有耳聞相關消息，群聯對此做了很多布局，持續加碼研發。

潘健成表示，根據過去產業經驗，被併購的企業在人員、組織上將會受到很大影響，目前已有儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商向群聯表達關切，關心資源、人員是否足夠支應未來業務增加。

潘健成說，隨著慧榮被併購，控制晶片市場會出現大洗牌，生態環境變化值得觀察，群聯占有很好優勢，對群聯應該是好事，市占率可望提高。

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群聯是否可望受惠中國廠商轉單效益，潘健成表示，美中摩擦短期不會緩解，記憶體是必需品，是中國非常在意的領域，一定會有所警惕，若中國客戶有意轉單，群聯會非常高興且會配合。

針對法人關心群聯近期股價走勢疲弱，潘健成說，主要是整體環境的關係，目前沒有實施庫存股的想法。他表示，邁凌以將近新台幣1000億元價值的現金與股票收購慧榮，法人應好好研究群聯研發資源、整體發展潛力與價值。（編輯：趙蔚蘭）1110506