臻鼎-KY受惠新產能貢獻 4月營收創同期新高

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（中央社記者江明晏台北6日電）全球PCB龍頭大廠臻鼎-KY表示，下游供應鏈部分需求遞延，但受惠電腦消費類與IC載板（IC Substrate）新產能逐步開出，4月合併營收年增8.29%，前4月營收年增20.51%，雙創歷年同期新高。

臻鼎-KY今天公布4月合併營收新台幣103.4億元，較去年同期95.49億元，年增8.29%;累計前4月營收達442.55億元，年增20.51%。

臻鼎-KY表示，受全球供應鏈與物流不順影響，下游供應鏈部分需求遞延，間接影響4月營收表現，然而，相較去年同期，電腦消費類與IC載板（IC Substrate）同步受惠新產能逐步開出，帶動4月與累計前4月營收雙雙續創歷年同期新高。

臻鼎-KY表示，雖總體環境面臨諸多不確定性，依據目前客戶需求，今年仍看好手機相關應用業務將穩健成長；另電腦消費類隨Mini LED產能陸續開出，將有顯著成長;至於IC載板，在秦皇島BT新廠於今年第3季開出新產能後，將進一步推升IC載板營收成長。

整體而言，臻鼎-KY仍對2022年全年營收與獲利皆達雙位數成長的目標深具信心。

此外，銅箔基板廠騰輝-KY4月營收5.47億元，年減18.1%，月減11.8%，截至4月累計營收22.7億元，較去年同期約略持平。

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騰輝-KY說明，4月上海及江蘇昆山等周邊城市由於中國封控措施，使得經濟受到影響，騰輝主要生產基地位在蘇州因此影響較顯著，不過騰輝-KY大陸三廠運營仍維持正常生產，但出貨不免受到物流，出口海運報關及供應鏈不順衝擊，連帶影響終端客戶拉貨。

但騰輝-KY指出，在車市逐步復甦趨勢不變帶動下，需求不會消失，只是遞延，全年度營運穩健成長的大方向趨勢仍然沒有改變，另外公司受惠於產品組合優化策略奏效，獲利率已逐步回升。（編輯：林興盟）1110506