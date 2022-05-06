消費性需求趨緩 聯詠、天鈺第2季展望保守

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）通膨、升息、俄烏戰爭及中國大陸封城等不確定因素影響，消費性需求趨緩，面板驅動IC廠聯詠及天鈺對第2季展望保守。

聯詠及天鈺下午舉行線上法人說明會，聯詠總經理王守仁表示，第2季總體經濟變數比較多，受到通膨、升息、俄烏戰爭及中國大陸幾個城市封控等不確定因素影響，終端消費需求比較疲軟，客戶進入庫存調整階段。

王守仁預估，聯詠第2季營收將約新台幣345億至358億元，將季減2%至5.5%，毛利率將滑落到46%至49%，營業利益率約32%至35%。

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他指出，包括手機、電視等消費性產品，及部分資訊產品需求比較保守，商用及電競筆記型電腦需求相對持穩。系統單晶片（SOC）產品第2季銷售可望持續增加，大尺寸面板驅動IC業績將稍減。受手機市場修正、庫存調整影響，中小尺寸面板驅動IC業績會衰退。

天鈺發言人陳志豪表示，通膨、升息及戰爭對終端需求造成影響，影響蠻全面的，所有電子產品都會受到影響。天鈺針對市況將採取比較防守性的策略，希望將庫存金額控制在一定程度，同時又不要太損傷利潤。（編輯：趙蔚蘭）1110506