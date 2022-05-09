群光首季每股賺2.41元 第2季毛利率看增

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）群光電子公布第1季毛利率16.8%，為同期歷史新高，推升每股盈餘（EPS）2.41元，季增2%，年增8%，優於市場預期；展望第2季，群光預期封城影響營收將季減5%內，但年增挑戰1成，毛利率則有機會持續逆增。

週邊零組件廠群光電子今天舉行法人說明會，公布第1季財報，包括毛利、營業利益、稅後淨利與EPS均創下同期新高。營收288.46億元，年增15%，為歷史次高，營業利益為24.62億元，稅後淨利為17.09億元，EPS 2.41元。

群光第1季毛利率來到16.8%，較去年同期提升1.1個百分點，亦較去年第4季增加0.2個百分點，為15年同期新高。

展望第2季，群光表示，目前工廠已於4月底100%復工，最壞情形在4月，5月營收會比4月好，但還是無法回到原先預期水準；主要因客人還未完全復工，加上部分供應商小廠還未完全復工，料況無法完全掌握，目前預計要到6至7月才能追平原先預期的水準。

就整體第2季來看，法人預期群光營收季減約可控制在0至5%間，年增估在5%至10%水準。至於毛利率，由於匯率的正面效益，加上高附加價值產品第2季出貨比重將拉高，毛利率有機會比第1季再攀升。

群光分析，今年NB市場需求結構與去年截然不同，今年的商用NB需求將是支撐NB市場的主要機種。強力的商用NB需求將為群光帶來正面影響，因為商用NB主要採用LED背光鍵盤，單價與去年主打低價的Chromebook鍵盤高出好幾倍，群光的2-in-1裝置鍵盤已陸續出貨，單價更較LED背光鍵盤高出數倍，此外，高價電競鍵盤出貨美國零售大廠，第1季高單價鍵盤營收年成長達25%，預期將可繼續推升今年鍵盤營收。

群光4月份營收80.61億元，年成長0.7%，累計1至4月營收369.06億元，年增11.36%，為同期歷史新高。

群光於2019年開始將全球製造鏈延伸至泰國，主要生產受中美貿易戰影響的產品，例如AI影像產品、網通產品以及高階電競鍵盤與滑鼠等，去年已占集團營收約雙位數，隨著客戶開始思考降低大陸生產集中度需求，群光將持續擴大泰國廠區因應。（編輯：張均懋）1110509