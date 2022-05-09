富邦金4月稅後淨利145億元 創歷年同期新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北9日電）富邦金今天公告4月稅後淨利新台幣145.05億元，創歷年同期新高；累計前4月稅後淨利609.82億元，創歷年同期次高。每股稅後盈餘（EPS）5.17元，可望續居金控每股獲利王寶座。

富邦金子公司富邦人壽4月、前4月累計稅後淨利均創歷年同期新高；台北富邦銀行前4月累計稅後淨利創下歷年同期新高。截至4月30日，富邦金已取得日盛金58.75%股權，富邦金於前4月認列日盛金投資收益5.3億元。

富邦人壽4月稅後淨利123.64億元，累計稅後淨利487.27億元。4月國際投資市場震盪加劇，台股指數下跌6.22%，富邦人壽因應風險環境持續實現獲利並汰弱留強；債市投資方面，4月利率持續走高，富邦人壽策略採擴大資金部位，待利率上升時機增加配置，提高未來整體經常性收益。

在升息趨勢下，美元表現強勢，4月美元兌新台幣更升值3%，富邦人壽單月及累月匯兌損益與避險成本大幅優於去年同期；截至今年4月底，外匯價格變動準備金餘額上升至超過250億元水位。

富邦人壽指出，截至今年4月底，俄羅斯主權債的美元票息獲得償付，4月沒有新增相關預期信用損失，累計前4月共計提22.6億元，未來將持續追蹤戰事發展與未來付息狀況；依據ESG投資原則，將不再新增俄羅斯部位，並利用機會減碼。

台北富邦銀行4月稅後淨利16.88億元，累計稅後淨利82.14億元，較去年同期成長21%，獲利成長主要受惠資產規模提升，台美升息帶動利差擴大，累計利息淨收益年增11%；財管收益及金融市場操作收益表現較去年同期落後，反映資本市場震盪，金融交易評價波動及財管客戶投資趨於保守謹慎，銷量較同期減少，但AUM（資產管理規模）仍穩健提升。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

富邦產險4月稅後淨利2.91億元，累計稅後淨利32.44億元，較去年同期成長23%，來自於優異的投資績效和穩健承保業務表現。4月簽單保費45.7億元，較去年同期成長18%，不論個人險或企業險皆延續3月成長動能、有雙位數成長表現，累計前4月簽單保費收入189.08億元，成長16.2%，簽單市占率達25.4%，續居市場龍頭。

富邦證券4月稅後淨利1.58億元，累計稅後淨利9.23億元，較去年同期減少，主因今年以來台股市場震盪走跌，影響金融部位獲利表現，今年前4月台股日均值為3707億元，較去年同期下降，也使富邦證券現貨及財管收入較去年同期減少。（編輯：趙蔚蘭）1110509