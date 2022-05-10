曾文生：松湖變電所進入行政程序 估年底取得建照

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（中央社記者曾智怡台北10日電）台北松湖變電所的興建卡關多時，經濟部次長曾文生今天表示，已拜訪台北市長柯文哲，「市長也給予正面回應」，接下來將進入行政程序，預計年底拿到建照；期間會設置臨時變壓器，若市府有緊急用電需求，也有特殊機制可支援。

曾文生今天接受「新聞放鞭炮」廣播節目主持人周玉蔻專訪，暢談快篩鋪貨、電力、能源供應等議題。

台電20多年前啟動台北松湖變電所相關規劃，藉以維持台北市東區供電穩定，以及產業進駐新增大用戶、交通建設的用電需求，但自2012年送台北市政府都審後，一路停滯10年。

周玉蔻詢問松湖變電所問題是否已解決，曾文生回應，「已經開始往前走，我有去拜訪（台北）市長，市長也給予正面回應」，重申松湖變電所牽涉台北東區發展，現在電力已送達台北周邊，但一定要有變電所才可分配電力。

曾文生說明，接下來進入行政程序，因規劃變電站室內化，會延伸其他功能，須申請多功能使用、都市設計審議、建照等，另有臨時供電作法，均有向市府完整報告；同時，興建電力設施也需要跟民眾說明。

談及變電所與最近民宅的距離，曾文生指出，以台北市來說，松湖變電所的距離應是最遠，原因是當時找到一塊特殊地，在河岸堤防邊、旁邊又有高架間隔，才會到最近國宅，距離達90公尺。

周玉蔻追問行政程序會走多久，曾文生說，期待今年拿到建照，期間會先設置臨時變壓器，預計明年底前開始供電，若市府有緊急用電需求，也會有特殊機制可供電與調節。

曾文生提到，拜會柯文哲時，柯文哲有跟他分享自己在社子島的經驗，並說「該做的事就去做啊」。曾文生強調，地方首長都希望建設地方，那就會需要用電，電源電網非常重要。

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針對周玉蔻問及台電虧損多，但工業用電價格提升卻似乎是禁忌，曾文生表示，談電價時，要放在社會背景裡談，現在正面臨特別狀況，首先是疫情，全世界產業受到衝擊，台灣防疫好、生產飆上去，加上供應鏈重組，很多台商回台，「用電需求一下往上拉」，如今俄烏戰爭又讓能源價格變高。

「電是大家一起在用」，曾文生指出，台灣國際競爭力這麼好，就是因為有效運用資源，包含台電電網設計也是強調效率，反觀要有韌性就要有預備（電力），效率和韌性之間的拿捏是現在重點。（編輯：楊凱翔）1110510