電子股黑翻紅 台股收漲12.78點力守萬六

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（中央社記者張建中台北10日電）台股今天跳空開低，早盤大跌314.48點達15734.44點，創近1年低點，隨後買盤進場，指數震盪走高，終場收在16061.7點，上漲12.78點，電子類股指數由黑翻紅是撐盤關鍵。

台股加權指數今天力守16000點關卡，收在16061.7點，上漲12.78點，漲幅約0.08%，成交值新台幣2560.81億元。

隨著費城半導體指數下挫5.13%，台積電美國存託憑證（ADR）收在87.3美元，創波段新低，台積電今天早盤股價最低達新台幣505元，大跌15元，創16個月來新低。盤中低接買盤湧入，台積電股價跌勢收斂，終場收在518元，小跌2元。

聯電、聯發科及大立光等指標股股價震盪翻紅；其中，聯電收在48.9元，上漲1元，漲幅逾2%。大立光收在1620元，上漲55元，漲幅達3.51%。整體電子類股指數由黑翻紅，收漲0.18%。

傳統產業股也多開低震盪走高，包括食品、紡織、橡膠、汽車、營建、航運及觀光類股指數同步由黑翻紅，其中，航運類股表現最強，類股指數上漲1.34%。

分析師王兆立表示，近期市場信心低迷，多空看法分歧，不過，今天大盤開低走高，預期波段低點已近，台股跌深反彈契機浮現。（編輯：楊凱翔）1110510