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調薪敵不過通膨 首季實質經常性薪資負成長創6年首見
首頁 / 證券

力積電4月營收攀升至73.27億元 連2個月創新高

2022/5/10 16:04
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（中央社記者張建中新竹10日電）晶圓代工廠力積電4月營收持續攀高，達新台幣73.27億元，連2個月營收創歷史新高。

受惠電源管理晶片及混合訊號等產品需求強勁，減緩面板驅動IC及影像感測器產品需求趨緩影響，力積電4月營收攀高至73.27億元，月增約1.7%，年增48.05%。

力積電預期，第2季及第3季產能將維持滿載水位。隨著記憶體與邏輯產品價格陸續調漲，今年產品平均售價將揚升約3%至5%。

力積電今天宣布，3D AIM（AI Memory）晶片製程平台研發獲得經濟部科專計畫補助，並與成功大學合作將智慧製造技術導入旗下晶圓廠。

力積電表示，3D AIM晶片製程平台是研發輸入、輸出各64位元的64Mb動態隨機存取記憶體（DRAM）模塊，每個模塊頻寬可達每秒6.4GB，可滿足高記憶體頻寬、低耗能的應用需求。

力積電指出，計劃與成功大學智慧半導體及永續製造學院合作驗證、導入全自動虛擬量測系統和智慧型預測保養系統，以達成零缺陷製造目標，提升品質、交期及生產力。（編輯：張均懋）1110510

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