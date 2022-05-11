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法人：台股指數、量能已見低點 有機會反彈

2022/5/11 20:17（5/11 21:03 更新）
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法人認為，雖有通膨疑慮，但台股指數、量能近日都見低點，已醞釀反彈。（中央社檔案照片）
法人認為，雖有通膨疑慮，但台股指數、量能近日都見低點，已醞釀反彈。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北11日電）美股費城半導體指數漲2.51%，帶動部分電子股反彈，但通膨壓力未除，台股盤中一度跌108點，指數震盪收黑。法人認為，雖有通膨疑慮，但指數、量能近日都見低點，已醞釀反彈。

加權指數終場收在16006.25點，下跌55.45點，跌幅0.35%，成交值縮減至新台幣2062.1億元，加計盤後交易約2107.67億元，8大類股當中僅紡織、機電類股上漲。

第一金投顧董事長陳奕光接受電訪表示，美國消費者物價指數（CPI）仍有下降機會，不必過於擔心通膨對股市的衝擊，台股在5月3日成交值僅1808億元，10日低點15734點，低量、低點都已見到，有利醞釀反彈。

陳奕光指出，尤其融資餘額跌破2500億元，加上年線乖離率大於9.5%，相對先前均值5.9%，乖離率太高，KD指標落底，從技術面來看也有利台股反彈。

新光投信董事長劉坤錫接受電訪指出，只要美股不出現像之前下殺千點的局面，即便小紅、小黑，只要美國公布CPI數字，通膨上升壓力不大，將有利台股反彈。

陳奕光說，從1月5日的18619點到5月10日15734點，下跌2885點，從技術面來看，若出現一波反彈，應有機會反彈至月線16680點附近。（編輯：張均懋）1110511

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