企業買快篩供員工篩檢 可列報當年度費用抵稅

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（中央社記者張璦台北12日電）國內疫情趨嚴，台北國稅局今天表示，企業若購置快篩試劑供員工篩檢，或是員工自行購買、檢附收據核銷，相關支出都可列報為當年度費用，也免計入員工薪資所得課稅。

財政部台北國稅局今天召開例行記者會指出，因應本土COVID-19疫情升溫，營利事業為維持企業正常運作，對有染疫風險員工提供篩檢所付的支出，屬於本業及附屬業務範圍內支出，可列報為當年度費用抵稅。

台北國稅局進一步說明，無論是由營利事業購置快篩試劑為員工篩檢，或是由員工自行購置快篩試劑，再向營利事業檢據核銷，對於上述快篩試劑支出，都可列報為當年度費用，從計算營利事業所得額中減除，且免計入員工薪資所得課稅。

台北國稅局舉例說明，甲公司因有員工確診COVID-19，對確診員工密切接觸及其他可能間接接觸的員工，自行匡列篩檢；屬於密切接觸的3名員工，依防疫規定須進行居家隔離，因此先由員工親友為其購置快篩試劑，隔離期屆滿再檢據向甲公司請款核銷新台幣1800元。

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另外，由甲公司花費1萬2000元購置快篩試劑給其他員工篩檢，其中有8000元的快篩試劑已使用完畢，尚未使用的快篩試劑4000元則供以後年度使用；因此，甲公司當期可列報篩檢費用共9800元，即員工請款核銷1800元，加上已使用快篩8000元。

台北國稅局也提醒，營利事業應妥善保存購置快篩試劑或員工核銷的憑證，據上述文件認列費用，維護自身權益。（編輯：潘羿菁）1110512