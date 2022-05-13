達發擬登興櫃交易 聯發科集團賣股1501張

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（中央社記者張建中新竹13日電）IC設計廠聯發科與旗下Gaintech合計出售1501張達發股票，交易總金額達新台幣9.75億元，主要配合達發興櫃掛牌相關規定辦理。

聯發科今天公告，處分1070張達發股票，此外，Gaintech也處分431張達發股票，合計處分1501張達發股票，每股價格650元，總金額9.75億元。

聯發科指出，其中的1500張達發股票是賣予興櫃輔導推薦證券商凱基證券、永豐證券、元大證券、富邦證券及兆豐證券，另1張達發股票賣予財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心。

達發屬聯發科合併報表之子公司，依國際財務報導準則規定，聯發科處分價格與帳面價值差異將列為資本公積，不計入損益。在經過這次處分持股後，聯發科仍持有1.11億股達發股份，持股比重約76.4%。

達發科技是由兩家聯發科子公司絡達科技與創發科技結合而成，主要提供無線及寬頻通訊的系統及晶片完整解決方案，產品線有藍牙無線音頻系統解決方案、全球導航衛星系統晶片、光纖網路網關與路由解決方案、乙太網交換器晶片等。（編輯：黃國倫）1110513