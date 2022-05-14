美股勁揚台股補血有望 市場關注下週法說會

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（中央社記者江明晏台北14日電）美股週五勁揚，有望為跌深反彈的台股注入一劑強心針；同時，市場將關注下週登場的永豐餘、富邦金等造紙、金融股法說會，筆電品牌大廠宏碁也預告將發布春季新品。

展望下周台股上市櫃公司動向，包含造紙股永豐餘、華紙、元太都將舉行首季法說，合庫金、高雄銀、富邦金等金融股也將在法說會上釋出財報與未來展望。

台股13日一甩近期頹勢，在電子與航運股衝鋒助攻下，指數開高走高，終場大漲215.86點，收在15832.54點，漲幅1.38%，成交金額新台幣2250.45億元。但本週指數仍下跌575.66點，週線連3黑。

隨著Fed大升3碼的疑慮暫退，美股週五勁揚，道瓊工業指數終場大漲466.36點，漲幅1.47%；以科技股為主的那斯達克指數也大漲434.04點，或3.82%；費城半導體指數上漲143.157點，或5.06%。

投顧分析師表示，台股今年從3月起就迎來一波大修正，下跌超過2000點，主要反映聯準會鷹派升息導致的強勢美元，加上製造業庫存調整、通膨惡化削弱需求等多重利空，儘管市場仍有變數，但強勢股重挫後，市場恐慌情緒似乎達到高點，也意味著市場短期存在反彈機會。

他進一步指出，疫情驅動的遠距商機以及消費電子產品「爆買潮」已逐漸退去，加上俄烏戰爭與經濟制裁，以及中國的防疫清零政策，都是通膨惡化加劇的變數，恐進一步抑制消費，導致需求下滑；後續也得留意第2季電子產業展望，若需求轉弱，疲弱的業績將會再度拖累股價。

展望下周台股上市櫃公司動向，包含造紙股永豐餘、華紙、元太都將舉行首季法說，合庫金、高雄銀、富邦金等金融股也將在法說會上釋出的財報與未來展望。

時序也將進入股東會旺季，下週將登場的股東會則有德微、台中銀、創意、東元、光寶科、慧洋-KY、東鹼、富邦媒等。

筆電品牌大廠宏碁並預告，將在台灣時間18日晚間9時舉行全球發表會，強調「以科技創新作為實踐永續未來」，預料將推出一系列春季新品。（編輯：郭無患）1110514