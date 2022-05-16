立委關注數通法進度 NCC：參考歐盟6月底提草案

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（中央社記者蘇思云台北16日電）外界關注數位通訊傳播服務法草案進度，NCC主委陳耀祥表示，這是網路立法重要進程，已積極跟其他部會、業者溝通，預計今年6月底會提出草案向外界徵詢意見。

立法院交通委員會今天「審查行政院函送國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名名單，王正嘉、王怡惠及陳崇樹均為委員，請同意案」，包括NCC主委陳耀祥與3位被提名委員王正嘉、王怡惠與陳崇樹都出席。

民進黨立委陳素月、林俊憲、范雲、陳秀寶、劉世芳、賴品妤都關注NCC正在研擬的數位通訊傳播服務法（數通法）草案進度，以及是否會納入限期下架等概念與機制。

陳耀祥表示，2016年NCC曾經提過數位通訊傳播法草案（數通法1.0版），不過網路世界變化快速，預計今年6月底會提出數位通訊傳播服務法（數通法2.0版）草案，目前內部已完成大致的草案內容，只是還在調整一些細節。

陳耀祥表示，數通法草案基本上是分成2部分，一個是數位科技平台的責任，一個是網路執行面，兩者都會牽涉跟其他部會的作用法互相連結，同時在網路治理部分，很多社群媒體對相關法規確實也有疑慮，畢竟過去很少有相關規範，但從國際立法趨勢可以看出來，包括歐盟、先進國家都陸續對於網路行為提出相關規範。

陳耀祥指出，這部數通法草案是大量參考歐盟數位服務法（DSA），相關草案有跟各部會、業者再三溝通，不過其他部會、業者確實也有不同看法。

陳崇樹表示，草案執行面因為牽涉網路內容的限制接取，全球在相關議題處理上都很謹慎，也牽涉相關行政效率執行，涉及司法還要跟相關部會協商。

有法律背景的王正嘉指出，自身專長包括刑事法、新科技與刑法等，在網路相關規範是有需要多加強一點。王怡惠指出，過去擔任研究單位人員，對通傳政策也比較不陌生，在電信研究上著墨較多，產業發展、市場秩序等都須兼顧。

立委希望數通法草案可以盡快提到立法院審議，立法院交委會今天也通過臨時提案，建請行政院在立法院下個會期內，把數通法草案版本送到立法院審議，以保障數位環境的安全。（編輯：楊凱翔）1110516