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台股開高走低 法人：築底盤整反彈恐難持續

2022/5/16 18:52
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（中央社記者吳家豪台北16日電）台股今天由電子股領軍，早盤一度大漲逾200點，隨著金融及航運族群轉弱，指數漲幅收斂，終場上漲68.5點，收在15901.04點。法人表示，台股仍處於築底盤整階段，反彈行情恐難以延續，長線偏空格局不變。

新光投信董事長劉坤錫接受中央社記者採訪指出，台股今天開高走低，目前還在築底盤整階段，雖然上週五美股大漲，但上漲原因仍是舊題材，主要因為美國聯邦準備理事會（Fed）釋出考慮每次升息2碼、而非3碼的消息，不算是太正向的利多，雖有帶動股市跌深反彈的效果，仍要觀察能否持續。

劉坤錫認為，目前台股反覆築底，反彈行情恐難以延續，除了大盤量能需觀察之外，國際資金在台股操作的動態變化也要留意。

國泰證期分析，美國物價高漲不僅對市場消費動能造成衝擊，近期在就業市場也出現轉弱跡象，美國經濟指標中最重要的消費與就業先後出現走弱趨勢，市場預期總體經濟走向衰退的機率提高，因此美股延續弱勢格局，導致外資在台股也維持保守操作格局，短線趨勢不易反轉，加權指數表現持續受到壓抑。

國泰證期表示，電子族群無論上游或下游，代表性的權值股陸續傳出優於市場預期的展望，加上股價跌深後，短線有望反彈，但長線俄烏戰火仍未見停火曙光，通膨壓力仍難以消散，因此長線偏空格局不變，預期短線反彈空間有限。（編輯：趙蔚蘭）1110516

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