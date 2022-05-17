緯創今年聚焦5大營運方向 墨西哥擴廠今年可完工

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（中央社記者吳家豪台北17日電）代工廠緯創今天公布致股東營業報告書，董事長林憲銘說，今年將聚焦5大營運方向，包括優化全球布局策略、積極開發新技術及產品、新創事業投資及發展、深化數位轉型、提升ESG能見度與競爭力。

針對全球布局策略，林憲銘表示，緯創因應客戶需求及環境情勢的快速變化，策略性整合多地資源，善用各廠本地優勢，以達到最佳成本控管及整體管理效率提升。

緯創越南廠已順利完工投入生產，墨西哥擴廠工程也開始進行，預計今年可完工並投入營運。印度廠及馬來西亞廠不畏COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，維持正常營運。

新技術及產品方面，林憲銘說，緯創近年來投入高速繪圖晶片加速卡及伺服器產品線，在人工智慧（AI）廣泛導入各領域的趨勢下，預期能有快速顯著的成長。在智慧車聯網及新能源車的看漲情勢中，緯創也積極投入車用電子模組及顯示器市場。

針對新創事業投資，緯創著眼於新世代的商業模式與創新企業價值，聚焦企業線上學習、智慧醫療、5G+AI智能應用及製造SaaS（軟體即服務）平台服務等產業。

在數位轉型方面，緯創多年來積極導入數位技術及人工智慧，善用數位技術以優化內部各項系統，目前已初見成效，現更致力於全球廠區的導入，達到一致化的同步運作管理，藉助數位能力提升各項績效指標。以生產智能物聯網裝置為主的昆山廠獲選為WEF世界經濟論壇燈塔工廠，代表以尖端科技推動數位轉型的關鍵里程碑。

林憲銘也提到，緯創以環境保護、社會共融、公司治理及創新價值（ESGI）為4大永續發展主軸，逐步建立完整及具差異化的永續發展策略，並針對各項永續議題制定短、中、長期指標與目標，以及執行具體行動計畫。

他強調，緯創將擴大結合集團內部技術資源與外部夥伴之間的合作，導入新創商業模式，持續追求獲利成長。

緯創2021年合併營收約新台幣8621億元，年增2%；營業淨利163.75億元，年增13.2%；歸屬母公司稅後淨利104.68億元，年增20.6%；每股盈餘3.76元，創歷史次高。（編輯：黃國倫）1110517