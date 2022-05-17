施振榮：持續創新與創業精神 是企業能否勝出關鍵

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（中央社記者吳家豪台北17日電）宏碁集團創辦人施振榮今天表示，企業要以王道思維來持續創新，且面對大環境多變的未來，企業也要不斷轉型變革方能贏向未來，其中創新與創業精神更是最後能否勝出的關鍵。

全國創新創業總會邁向50週年，今天舉辦「創業高峰會」並邀請施振榮以「永續未來的創新者」為題開講。施振榮在1981年獲選全國青年創業楷模，目前也擔任創業楷模聯誼會名譽會長，透過每年舉辦「天蠶變」活動協助提升台灣企業競爭力。

施振榮說，企業經營的過程中會面臨許多挑戰，面對多變的未來，只有不斷轉型變革才能贏向未來，其中持續的創新與創業精神，更是企業最終能否勝出的關鍵。

他進一步指出，企業要創造價值有2個階段，一個是「創業階段」（稱之為0到1），另一個是「專業階段」（稱之為1到N）。由0到1是一個探索有價值的1的創業過程，從無到有探索新事業，要不斷摸索，才能找到對的方向；當確認已找到對的方向且能創造價值後，由1到N是將有價值的1透過專業擴張成長為更大的N，創造更大的價值，擴大經營規模。

施振榮強調，企業僅僅靠專業能力不足以永續，因為即使再有價值的事物，經過時間及大環境的變化也會貶值，所以一定要在發展過程中，不斷探索未來有價值的1，透過創新創業創價值，才能實現永續目標。

施振榮更以宏碁一路走來三次再造的經驗為例，企業經營遇上大環境變化時，往往會遇到瓶頸，當原本的致勝之道碰壁時，往往會百思不解，這時就要推動企業的轉型變革，這個過程對企業來說猶如重新再次創業，藉由再造才能發揮創新創業精神，讓企業起死回生。

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他也分享，企業要永續，也要不斷有創新的新思維。談創新，雖然要思維要跳出框框，但還是要在一定的框架內思考，問問有沒有價值、能不能執行、有沒有落實。創新的人應該要先劃出框框再來創新，就像微積分，再小都是無限大，只要在框框內，不去限制怎麼想，否則創新可能無法創造價值，或在最終反而成為包袱。

施振榮建議，企業要長期培養突圍的3項新核心能力，包括系統性的創新力、跨領域的整合力、問題根源的探索力，並建立以用戶為中心思維，相信將有助企業永續經營。（編輯：黃國倫）1110517