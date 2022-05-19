住展：北台灣4月待售住宅建案數 跌破1000大關

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（中央社記者潘智義台北19日電）住展雜誌今天表示，4月住展風向球分數急轉直下，主因是疫情嚴峻建商推案縮水，及市況下滑所致；北台灣4月待售住宅建案數量跌破1000大關至900餘個，是2014年以後首見，顯示供給面仍較為緊繃。

住展發布新聞稿指出，房市4月風向球分數急轉直下，主因是本土疫情嚴峻導致建商推案縮水，以及市況下滑所致，預估5月市況會再續降，房市將進入至少一季的「隔離期」。

住展雜誌研發長何世昌說明，4月住展風向球分數來到45.4分，較3月的48.7分減少3.4分，對應燈號則依然維持綠燈，已經連9綠。風向球6大構成項目中，預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數等3項分數下滑，議價率、待售住宅建案分數等兩項分數上升，僅成交組數等一項分數持平。

他解釋，雖然4月是新建案市場的傳統旺季，但因本土疫情爆發，建商普遍放緩推案進度，建案延推的情況更為惡化，以致於4月預售屋推案量僅約新台幣600億元，較3月驟減約500億元。

針對4月完工釋出的新成屋戶數也連袂走低，何世昌分析，即便全台籠罩在疫情快速擴散的陰霾當中，但因疫情使得缺工問題更加惡化，資金成本與工程進度落後的壓力排山倒海而來，此時建商多選擇漲價以轉卸不斷墊高的成本，4月北台灣新建案平均議價率降至11.7%，是今年來收斂幅度最大的一個月。

觀察代表市況的成交與來客組數，他說，4月住展風向球追蹤的指標建案平均來人組數約為每週26.7組，較3月每週34.7組減少8組，月減幅約23%，中止連續兩個月上升。

何世昌說明，4月來客組數雖然明顯下滑，但與去年三級警戒期間只有個位數相比，建案人氣雖下降但不至於跌至冰點。（編輯：黃國倫）1110519