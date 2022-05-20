嘉晶衝刺化合物半導體磊晶 產能拚倍數成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹20日電）嘉晶深耕化合物半導體磊晶市場有成，去年化合物半導體磊晶營收倍數成長，未來2至3年將積極擴充產能，碳化矽與氮化鎵產能將同步倍數成長。

嘉晶在致股東報告書中指出，受惠電源功率半導體晶片客戶需求強勁，公司去年產能利用率維持高檔，總營收首度突破新台幣50億元關卡，達50.43億元，稅後淨利3.8億元，為歷史次高，每股純益1.35元。

隨著電動車、5G及綠能產業應用需求增加，化合物半導體市場蓬勃發展，嘉晶去年化合物半導體磊晶營收倍數成長。

在節能減碳大趨勢下，嘉晶看好相關矽磊晶及化合物半導體磊晶市場可望持續成長，對今年營運展望審慎樂觀。在矽磊晶方面，嘉晶將持續有效率擴充產能，並預期銷售業績應可成長。

化合物半導體磊晶方面，嘉晶將大舉投資擴產，計劃在2至3年內投資4000萬至5000萬美元擴產，預計將碳化矽產能增加7至8倍，氮化鎵產能增加2至2.5倍，驅動未來幾年營運持續成長。

嘉晶今年前4月營收19.78億元，年增31.04%，第1季稅後淨利1.82億元，年增3.01倍，並已達去年整年度獲利3.8億元的48%，每股純益0.64元。（編輯：楊蘭軒）1110520