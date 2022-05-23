股東會及運價聯想 航運股強勢反彈7%重聚人氣

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（中央社記者賴言曦台北23日電）貨櫃三雄、航空雙雄本週起將陸續召開股東會，加上運價指數止跌反彈、美西碼碩工人換約談判暫停等題材，資金轉進跌深航運股。萬海早盤一度攻上漲停板163.5元，帶動長榮、陽明走高，類股大漲逾7％，成交金額占比達35%。

台股今天開盤最高漲逾百點，一度觸及月線16248點壓力區後拉回整理；不過，航運類股今天在多題材激勵下跌深反彈、重聚人氣，萬海早盤一度攻上漲停板163.5元，長榮漲幅超過7%，陽明漲幅則達8%，並呈現高檔震盪。

另外，散裝族群如慧洋-KY、四維航漲幅在5%以上，裕民、中航、新興、台航漲幅則超過4%；近期投信大幅減碼的航空股方面，長榮航今天漲幅一度達5%，華航則漲逾3%。

5月下旬起進入航運股股東會旺季，慧洋-KY在20日股東會已通過每股配發現金股利5.5元，董事長藍俊昇表示今年營運將持續樂觀向上，預估今年船舶換約漲幅可望上修至4成以上。

本週將由26日登場的萬海打頭陣召開股東會，每股擬配發10.5元現金股利及1.5元股票股利；接著由陽明27日接棒，每股擬配發20元現金股利；最後由長榮30日壓軸，除每股擬配發18元現金股利，還有現金減資題材加持，每股擬現金減資返還6元給股東。

航空股華航、長榮航將分別在26日、31日召開股東會，每股擬配發現金股利約0.836元及0.6元。（編輯：張良知）1110523