互億、台開財報又難產 瀕臨下市

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（中央社記者謝方娪台北24日電）互億、台開再度遲交財報，金管會今天表示，若2家公司未如期補交財報，互億最快6月29日終止上市，台開最快11月中旬面臨下市命運。

金管會今天公布，截至今年5月16日，上市櫃公司應申報財報家數共計1745家（含第一上市櫃公司、不含金控公司），其中有3家公司申請延期申報財報、2家未如期申報財報，其餘公司均已在規定期限內完成公告申報。

上市公司全友電腦、第一上市公司康控-KY、第一上櫃公司大略-KY因主要營業地或重要子公司位於中國，受到疫情影響，無法如期申報財報，已申請延期1個月申報並取得主管機關同意。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，3家申請延期申報財報的公司，有2家申請延長到6月14日、1家申請延長到6月15日，目前觀察，3家公司應可如期完成申報。

此外，上市公司台開、互億未如期出具今年第1季財報。

蔡麗玲說，台開自2021年度財報即無法如期申報，這次是第2次遲交財報，證交所已在今年4月7日公告停止買賣，依據證交所預估，若台開無法在6個月內補交財報，將在10月初公告台開於40天後終止上市，換言之，台開最快將在11月中旬下市。

互億科技是從2021年第3季財報即遲交，這次是第3次遲交財報。蔡麗玲指出，主因互億董事長涉及違反證交法案件，檢調進行調查，前任會計師主動終止委任，因此互億無法如期出具財報。

因距離證交所公告互億停止買賣已達6個月，證交所已在5月19日公告，互億若未在最後期限前補交財報，將在6月29日正式終止上市。（編輯：趙蔚蘭）1110524