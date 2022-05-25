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錼創將登台灣創新板 證交所擬放寬合格投資人限制

2022/5/25 12:03
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（中央社記者潘智義台北25日電）台灣證券交易所今天表示，台灣創新板將迎來首家掛牌公司錼創科技，未來將逐步放寬合格投資人限制，讓更多人可以參與台灣新創公司的發展。

證交所4月26日舉行董事會，通過錼創科技（PlayNitride Inc.）初次申請股票創新板第一上市案，可望成為「台灣創新板」首家掛牌公司。

證交所指出，與永豐金證券共同主辦的SinoPac and TWSE TaiwanCorporate Day 2022線上引資活動，特別向機構投資人推薦台灣創新板，引資活動於5月24日落幕。延續去年的雙方合作，本次引資再度鎖定歐洲地區投資人。

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證交所說明，引資活動期間透過「台灣－創新之島、創新上市平台」專題演講，向國際機構投資人宣傳台灣上市櫃公司在逆勢中仍能帶給投資人豐碩的成果。

為了提供新創公司最佳的上市平台，並提供投資人新的投資機會與選擇，證交所去年第3季推出的台灣創新板將迎來首家掛牌公司，並逐步放寬合格投資人限制，讓更多人可以參與台灣新創公司的發展。（編輯：張良知）1110525

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