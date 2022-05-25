南寶首季獲利創高 轉投資大連化工配息貢獻大

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（中央社記者潘智義台北25日電）南寶樹脂化學工廠執行長許明現今天表示，受惠轉投資大連化工分配股利新台幣4.75億元，每股貢獻近4元，帶動第1季獲利大增，營收、獲利皆創新高。

許明現在線上法人說明會指出，因中國限塑規定，促使大連化工的原料受到市場青睞，推升產品價格上漲，帶動獲利大增，也大幅提高配息金額。

他認為，由於運動品牌客戶持續積極回補庫存，終端需求強勁，訂單能見高，第2季營收有機會挑戰歷史新高。

南寶統計，第1季合併營收新台幣49.5億元，創單季新高，季增1%、年增15%；毛利率22.2%較以往的26%、27%為低，但較第4季增加2.2個百分點，第1季淨利歸屬於母公司業主7.46億元，創歷史新高，季增426%、年增149%。

許明現說明，鞋材接著劑是目前最具成長力道的產品，目前海運運輸雖有好轉，然品牌客戶目前庫存仍不高，持續積極回補庫存，而終端市場需求維持強勁，預期今年鞋材業務仍將無淡旺季之分；配合品牌、製鞋廠等客戶設廠，將評估在印度、印尼中爪哇設廠的可行性。

另外，南寶在第2季持續努力向下游客戶提高產品價格，以適時反映原物料上漲，同時認為毛利率在去年第4季應已為谷底，期待今年的獲利表現優於2021年。

他解釋，中國4月封城，但現已開放，封城當時產品轉到其他地區廠出貨，但重要的鞋材應用產品沒影響，主因封城當地廠區沒有生產相關產品。

其他消費產品用膠、工業用膠、塗料與建材業務，隨著全球消費市場景氣及經濟活動持續擴張，也預期持續成長。

許明現表示，接著劑占產品成本結構的比重低，但若產品有問題影響卻非常大，因此過往廠商大多不願意更換接著劑供應商。然而，供應鏈在地化的趨勢，改變了這樣的狀態，電子材料相關用膠就是其中的機會之一。（編輯：張均懋）1110525