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精材股東會通過配息3元 陳家湘續任董事長

2022/5/26 12:55
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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）半導體晶圓封測廠精材今天上午舉行股東常會，通過每股配發現金股息新台幣3元，也順利全面改選董事5名（含獨立董事3名），新任董事會推舉陳家湘續任董事長。

陳家湘指出，大環境COVID-19疫情未熄，又有嚴重全球性通膨壓力，接續造成終端市場需求的高度不確定性，精材經營團隊將審慎積極面對充滿挑戰的一年。

陳家湘表示，精材8吋晶圓已完成開發壓電微機電元件加工技術，配合客戶今年進入小量量產；新一代深穿孔技術（Cu-TSV）會應用在客戶合作專案，計劃2年後量產，預估今年車用影像感測器封裝需求維持成長，但8吋晶圓產能嚴重短缺，將影響精材消費性產品封裝及加工服務訂單。

展望中長期趨勢，精材表示，智慧型手機仍是消費性電子市場主流，車用電子應用快速成長，預期晶片尺寸封裝和晶圓級後護層封裝仍將持續成長。

精材去年合併營收76.67億元，稅後獲利18.77億元，創2008年金融海嘯以來的高點，去年每股基本純益6.92元，現金配發率約43.3%。（編輯：郭無患）1110526

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