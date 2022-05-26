台股回吐漲幅跌破萬六 投顧：最壞情況已過

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（中央社記者江明晏台北26日電）台股今天開高走低，市場信心與量能不足，終場下跌135.2點，收在15968.83點，回吐前一天漲幅，再破「萬六」關卡，投顧指出，台股最壞狀況已過，站回「萬六」就不必太擔心股市轉空。

台股今天早盤指數一度漲逾70點，來到16179.01點，但盤中台積電等熄火，拖累指數翻黑，一路失守16100點、5日線16079點、「萬六」關卡，加權指數終場下跌135.2點，收15968.83點，跌幅0.84%，成交金額2213.04億元。

觀察類股表現，電子股盤中開高走低，跌幅1.17%，航運翻黑，下跌逾1%、金融股下跌0.16%，盤中代表中小型股的櫃買OTC指數下跌0.7%。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股近期震盪盤堅，在上漲的過程中，遇到獲利回吐賣壓，會呈現「一天漲、一天跌」的現象，呈現緩漲格局、類股輪動，但中小型股走勢還算強勢，不必過度擔憂行情，最壞情況已過，指數只要能守穩「萬六」關卡，都不用過度擔心，股市還會持續偏多，但指數大漲仍有待外資回補，6月之後有望站穩「萬六」關卡，甚至朝向「萬七」邁進。

元大投顧指出，上半年總體環境雜音頻傳，先是升息與通膨因素打壓股市，又碰到俄烏戰爭拉高原物料價格加劇通膨。隨著俄烏戰爭的影響逐漸淡化，通膨與油價於第2季見頂，美國聯準會升息腳步有望不再加速，亞幣貶值、資金流出亞洲的情況也可望止穩，為股市爭取第3季反彈契機。

至於中國狀況，元大投顧觀察，4月底起長三角陸續復工，目前上海三批白名單復工率達70%，蘇州大型企業則接近100%，顯示最壞情況已過，預期上海物流於6月改善。

元大投顧說明，第2季整體供應鏈與資金環境迎來最壞情況，包含伺服器、網通等長線個股因短線利空跌深，期望第3季供應鏈改善迎來反彈，消費與航空等族群也可望受惠下半年台灣疫情逐步解封。（編輯：趙蔚蘭）1110526