壽險業首季外幣保單賣1682億元 占新契約比重破6成

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（中央社記者謝方娪台北26日電）美元投資型保單買氣衰退、利變型保單買氣升溫，一增一減下，壽險業首季外幣保單新契約保費繳出新台幣1682.51億元成績單，占整體新契約保費比重達62.05%，相比去年同期增加2.56個百分點。

金管會今天公布首季外幣保單銷售概況，壽險業首季外幣保單新契約保費收入折合約新台幣1682.51億元，年增1%，其中，投資型保單折合約新台幣620.05億元，占比37%，傳統型保單折合約新台幣1062.46億元，占比63%。

若以外幣保單3大幣別觀察，美元保單首季新契約保費收入58.05億美元，年增1%，其中投資型保單21.02億美元、年減24%，傳統型保單37.03億美元、年增25%。

金管會保險局副局長林志憲分析，國內保險業為平衡整體商品結構，部分公司改推銷美元利變型保單，減少美元投資型保單銷售；加上市場對美國聯準會（Fed）升息預期，美元投資型保單銷量相比去年同期也呈現下降。

以新契約保費而言，壽險業美元投資型保單銷售冠軍為法國巴黎人壽，其次為國泰人壽、富邦人壽；美元傳統型保單銷售前3大依序為南山人壽、台灣人壽及新光人壽。

人民幣保單首季新契約保費收入為人民幣0.94億元，其中投資型和傳統型保單分別為人民幣0.89億元及0.05億元，雙雙年減5成。林志憲說，主因人民幣對新台幣持續走強，對消費者而言購買動機自然相對下滑。

另澳幣保單首季新契約保費收入0.65億澳元，年減3%，其中投資型保單0.46億澳元、年增1成，傳統型保單0.19億澳元、年減24%。（編輯：趙蔚蘭）1110526