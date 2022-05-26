全聯小時達帶動訂單增6成 第3季拚拓點750家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北26日電）全聯攜手Uber Eats、foodpanda搶進生鮮外送市場，去年初至今快速擴展至500家；全聯總經理蔡篤昌今天表示，部分門市因導入小時達業務，帶動單店業績增加3成，與外送業者合作至今，客單價成長4成、訂單量成長6成，力拚第3季拓點達750家、業績再創新高。

全聯去年初推出自營「全聯小時達」外送服務平台，陸續與Uber Eats、foodpanda合作，短短1年半，從首波雙北50家門市擴展至全台逾500家，品項達3000支，涵蓋全台將近100%外送區域。

全聯今天舉行我愛騎士跟小時達500店記者會，全聯總經理蔡篤昌表示，下半年將以鮮度、速度、廣度3大經營策略，繼續站穩「全台最大生鮮電商」角色，預計第3季拓點達750家，包含50家24小時專門店，業績可望較去年成長3倍，再創新高。

蔡篤昌受訪時表示，小時達今年1至5月業績，對比去年全年增加50%；5月隨疫情升溫、確診數破千破萬，業績較4月顯著成長，例如新北地區暴增200%，台北、桃園地區提高150%，其他外圍城市也成長約100%，客單價一併提升10、20%，顯見消費者購物行為確實因疫情產生巨變。

談及導入小時達是否衝擊實體店業績，蔡篤昌表示，因小時達是跨平台經營，反而可增加新客、降低缺貨率，原因在於門市開始重視線上生意，在庫存水位、鮮度管理都會更扎實，門市之間產生良性競爭，甚至有部分門市因導入小達業務，帶動單店業績增加3成。

蔡篤昌透露，下一步將推出「箱購」服務，方便消費者大量購買、直送家裡，預計7月啟動這項新業務。

全聯自2008年開始經營生鮮品類，2020年生鮮營業額突破新台幣300億大關，替「全聯小時達」生鮮外送服務打下有利基礎；去年推出外送服務以來，也挹注10億元生鮮業績。全聯表示，疫情讓業績高速成長，三平台上線合作至今，客單價成長4成、訂單量成長6成，回購率更超過7成。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據Uber Eats分享，目前平台上已有108位外送合作夥伴，送出1000筆以上「全聯小時達」與全聯生鮮雜貨訂單，創下最高記錄的夥伴甚至完成3530筆訂單，平均每月近200筆；而全聯顧客最常給外送合作夥伴的評價是「完美送達」，評價被送出超過5萬5000次。

全聯為感謝外送合作夥伴騎士在疫情間的付出，特別選5月27日取其「吾愛騎士」諧音推出「感恩騎士日」活動，當天到店接單的外送合作夥伴，只要出示手機單號，即可獲得「全聯小時達」感謝餐袋一份。（編輯：潘羿菁）1110526