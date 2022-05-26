燦星旅布局在地服務 設台南門市放眼六都

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（中央社記者江明晏台北26日電）燦星旅遊布局在地服務，台南門市於今天正式開幕，燦星旅說明，選擇台南為六都首站，除了與集團總部更直接面對亞果遊艇會員旅遊服務外，也整合同業與集團資源，力推南台灣旅遊。

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燦星旅遊今天舉行記者會宣布台南門市正式開幕，3月上任的燦星旅遊總經理殳蓁蓁設定年度目標，包括：「引入國際飯店銷售及項目開發業務」、「團團圈循環巴士台灣區總代理」以及「布局馬爾地夫等海島旅遊」；同時設立企客部，提供企業客戶全方位商務及旅遊需求，在產品端提供「高彈性」、「自組一團」定製化的服務，同時滿足1人到多人成行的組合型態。

另外，她說明，燦星旅將整合亞果集團各關係企業資源，推出獨家旅遊行程。燦星旅會以「台南出發」設計各項旅遊行程，並與台南各大飯店合作，共推台南當地旅遊，同時也與各航空公司合作，對特定族群及特殊節日設計包機業務，強力推動南台灣旅遊。（編輯：林興盟）1110526