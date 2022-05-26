更多編輯台推薦新聞：
兒童染疫重症恐併發腦炎？家長別慌 留意8大前驅症狀
生活

兒童染疫重症恐併發腦炎？家長別慌 留意8大前驅症狀

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

燦星旅布局在地服務 設台南門市放眼六都

2022/5/26 21:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北26日電）燦星旅遊布局在地服務，台南門市於今天正式開幕，燦星旅說明，選擇台南為六都首站，除了與集團總部更直接面對亞果遊艇會員旅遊服務外，也整合同業與集團資源，力推南台灣旅遊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

燦星旅遊今天舉行記者會宣布台南門市正式開幕，3月上任的燦星旅遊總經理殳蓁蓁設定年度目標，包括：「引入國際飯店銷售及項目開發業務」、「團團圈循環巴士台灣區總代理」以及「布局馬爾地夫等海島旅遊」；同時設立企客部，提供企業客戶全方位商務及旅遊需求，在產品端提供「高彈性」、「自組一團」定製化的服務，同時滿足1人到多人成行的組合型態。

另外，她說明，燦星旅將整合亞果集團各關係企業資源，推出獨家旅遊行程。燦星旅會以「台南出發」設計各項旅遊行程，並與台南各大飯店合作，共推台南當地旅遊，同時也與各航空公司合作，對特定族群及特殊節日設計包機業務，強力推動南台灣旅遊。（編輯：林興盟）1110526

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族