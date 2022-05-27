日本境管逐步解封 嘉泥看好旗下沖繩飯店成長性

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（中央社記者賴言曦台北27日電）嘉新水泥今天舉辦線上法說會，總經理王立心表示，俄烏戰爭及COVID-19疫情讓今年經營環境充滿挑戰，但隨著日元貶值、日本邊境鬆綁，旗下100%投資、位於沖繩的Hotel Collective有望向上成長。

嘉泥近年跨足布局歐亞飯店旅宿業，除Hotel Collective，在沖繩還有預計2025年開幕的InterContinental OkinawaChura SUN Resort；另嘉泥還有持股23.1%的雲朗觀光及持股40%的義大利A Roma飯店。

王立心指出，近期日圓貶值、日本開始逐步放鬆邊境防疫管控，預料可帶動日本下半年觀光產業復甦，有助嘉泥在沖繩100%持股的Hotel Collective飯店營運。

王立心認為，觀察近期日本觀光市況，雖然第1季確診數仍不少，但旅遊業景氣回溫，日本黃金週期間住房率甚至到8成，預料6月如果日本進一步鬆綁防疫規定，將有望帶動Hotel Collective在夏季國際旅遊旺季期間迎來往上走的機會，整體有望好過去年。

倉儲物流及轉投資月子中心部分，王立心表示，倉儲物流應可維持穩定水準；月子中心部分，近期本土疫情嚴峻雖稍有影響，但整體住房率還是偏高，預料可維持以往水準。

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水泥本業及持股台泥的部分，王立心表示，國際貨幣基金（IMF）將全球經濟預估成長率從4.4%下修至3.6%，預料中國大陸因封城等因素下修幅度會更大，且當前煤礦價高也帶動水泥成本上揚，水泥營運環境面臨很多挑戰，整體市況波動較大；至於嘉泥手中持股的台泥，今年股利收入有望達新台幣3.24億元。

嘉泥今年第1季合併營收為5.12億元，年減5.87%；歸屬母公司業主淨損8063萬元，年減36.55%；每股虧損0.12元。（編輯：張均懋）1110527