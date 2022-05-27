日盛金大股東CTL擬出清持股 富邦金：不排除買進

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（中央社記者謝方娪台北27日電）日盛金大股東香港商建群投資（CTL）公告將以鉅額逐筆交易將日盛金持股全數出清，由於富邦金經主管機關核准自公開市場持續買進日盛金普通股額度尚餘15%，富邦金今天表示「不排除買進」。

CTL今年5月24日公告內部人持股轉讓事前申報，擬自今年5月27日至6月26日以鉅額逐筆交易轉讓9.23億股，換言之，持有日盛金約24.09%股權將全數出清，出售方式為所有市場買家均有機會參與交易，出價高者買方優先成交。

富邦金資深副總經理王瑋今天於證交所重訊記者會指出，富邦金自2021年4月26日起持續自公開市場以市價買進日盛金普通股，朝整併方向前進，不排除此次可能買進關係人CTL賣出的日盛金普通股；富邦金經主管機關核准於公開市場持續買進日盛金普通股，額度為日盛金普通股股權20％以內，目前額度尚餘15%左右。

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截至2022年5月23日，富邦金持有日盛金普通股股權已達58.93％，王瑋表示，富邦金將致力推動與日盛金合併案，積極維護客戶與員工權益，期盼早日整合，發揮營運綜效，深化多元金融服務，進而發揮金融產業整併的價值與綜效，成就「金金併」指標典範。

針對日盛金大股東陸資疑雲，金管會去年調查後認定日盛金大股東CTL實質受益人確實申報不實，在5月開鍘日盛金新台幣2500萬元並要求CTL限期1年內出清持股。若以日盛金今天收盤價12.35元推算，CTL出清9.23億股將有超過百億元入袋。（編輯：潘羿菁）1110527