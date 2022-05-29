東元經營權之爭後關係漸解凍 黃育仁佩服父親遠見

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（中央社記者潘智義台北29日電）經歷東元父子經營權之爭，菱光董事長黃育仁今天在華視新聞高峰會節目專訪中表示，他其實很佩服父親黃茂雄85歲了，還能談論20、30年後會怎樣，不因受限於年齡而不去思索未來。

黃育仁透露，他一開始回家只是看望母親，但現在已經可以和父親在家聊天，討論彼此對產業與整體經濟的看法，但還是避談公司的事。

東元集團去年7月股東會全面改選11席董事，自去年3月開始，黃茂雄與黃育仁的父子經營權相爭，持續至年底股東會改選方到一段落。

黃育仁今天在專訪中表示，馬達不是傳統產業，而是高科技事業，不該從馬達事業拿現金出來養其他事業；他與父親黃茂雄在東元的經營權之爭，雖以3比8的董事席次輸掉，但仍在董事會發揮作用，這一年下來已有改變。

黃育仁說，東元在馬達、太陽能的原有經營模式，與股東期待和產業方向背道而馳，但公司卻未修正，必須藉由外力改變，當時才會投入經營權之爭。

對於經營權之爭的後續效應，他笑說，這讓許多70多歲的企業家表態，希望自己的兒子不要跟黃育仁學壞；但也有企業家說，兒子沒有接班意願，該送去向黃育仁學習，出現兩極化現象。

黃育仁強調，要做「逆者」找回自己的靈魂、學會獨立思考，這是學校老師不太會教的課程，但差異化、創新，卻是現在社會競爭所需。

身兼東友董事長的黃育仁坦言，東友用自閉症員工也是一種創新，目的並非做慈善事業，而是請這些員工來幫助東友，發揮他們擁有的高專注度工作能力，檢視生產過程中相當小的細節，工作效率都較同部門員工高出20%。

黃育仁回憶剛在聯電工作情況說，當時月薪才新台幣3萬5000元，為節省開銷只能騎自行車上下班，公司主管誇他家境優渥、還騎自行車上班，卻不知當時家中已斷絕對他的經濟支持，一切都要靠自己。

他直言，當上聯電業務經理後，曾管理一個營業額200億部門，因此在回到家族企業管理營業額20至30億元的公司時，曾以為很簡單；但事實證明，當時自己的想法是錯的，經營一家公司其實沒那麼簡單，必須要相當努力。

黃育仁強調，每個人要找到自己的靈魂與天職，就會很清楚找到自己的價值所在，「忠於自己理念，勇敢當逆者！」（編輯：林克倫）1110529