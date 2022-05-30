疫情衝擊營運 住都中心：林口社宅店舖租金減半

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（中央社記者蘇思云台北30日電）國家住都中心去年5月起就祭出林口社宅住宅租金紓困措施至今，為確保店鋪穩定營運，今天宣布店鋪租金以減收5成計算，為期3個月，希望幫助店家度過疫情難關。

國家住宅及都市更新中心（國家住都中心）晚間發布新聞稿，目前林口社宅店鋪已達滿租，店面類別包括零售、餐飲業、超商、自助洗衣店、全聯等店家，讓林口社宅生活機能愈加健全。

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不過，國家住都中心觀察，受疫情影響，民眾自主防疫觀念提升，消費型態改變，各類店舖經營近期明顯受衝擊。國家住都中心因此訂定店鋪紓困措施，社宅店鋪今年5月到7月租金以租約約定金額減收5成計算，如果已按約訂租金繳納的租金，一律抵繳次月租金。

去年起疫情發展起起伏伏，國家住都中心為維護社區環境安全，林口社宅已定期進行公共區域清潔消毒。住戶租金紓困措施也從去年5月持續到現在，住戶因確診、居家隔離，或是發生無薪假的情形，都可提出證明文件申請減收租金2成。（編輯：趙蔚蘭）1110530