宏碁智雲資訊攜手Google 招募潛力新創

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北30日電）電腦品牌廠宏碁旗下資訊服務公司宏碁智雲資訊宣布與Google合作培育台灣新創團隊，共同推動「亞灣鏈結國際雲服務」計畫，將於高雄亞灣新創園招募新創團隊進駐。

宏碁今天發布新聞稿說明，宏碁智雲資訊將為入選的新創團隊導入Google Cloud生態系統，提供創業雲服務平台及建構所需的工具、技術與服務空間。在定期的工作坊中，除指導上雲課程，也將檢驗新創團隊的商業模式。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

宏碁集團董事長陳俊聖說，本次計畫由宏碁智雲資訊提供專任顧問群與新創雲服務平台，也會試著接軌新創團隊與集團各事業體可能的合作途徑，在技術策略、商業價值、市場拓展等面向，協助新創團隊將其願景推向國際。

目前「亞灣鏈結國際雲服務」計畫已吸引光時代科技、沛米科技、延電科技、哇哇科技、矽塔資訊、鬼島工作室、捷德運動、愛吠的狗娛樂、極現科技、優智能、獵戶科技等新創公司加入，技術領域涵蓋延展實境（XR）、空間定位、人工智慧物聯網（AIoT）、智慧產業與大數據應用等。（編輯：趙蔚蘭）1110530