國產建材正向看房市 預拌混凝土銷量有望小幅成長

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（中央社記者賴言曦台北31日電）預拌混凝土廠國產建材今天召開股東會，通過配發新台幣1.8元現金股利；展望後市，董事長徐蘭英表示，今年預期全球主要經濟體景氣復甦，國內房市發展正向，預拌混凝土銷量可望小幅成長。

徐蘭英認為，雖然政府近期推出政策抑制投機炒作，但推行危老都更及社會住宅等改善結構面策略態勢不變，加上貨幣寬鬆與低利環境、原物料飆漲及台商回流帶動工業用地、與商業不動產持續擴增等因素影響下，激勵房市持續發展。

徐蘭英表示，為因應成長商機，國產建材持續針對各種利基型市場擴增混凝土廠，例如今年已經展開台南仁德廠的設廠進程，且各區域均以3座至5座混凝土廠進行協同作業與大量澆築，拉抬「擇優出貨」的營利效益，繼續墊高深化區域聯防的通路競爭優勢。

她表示，今年國產建材將持續投入包含超高性能混凝土（UHPC）、高性能混凝土、自充填混凝土、高流動性混凝土、高抗滲混凝土、透水混凝土及巨積混凝土等製造及量產；另外導入循環經濟鏈角色與應用概念，持續推動礦物及化學摻料的後續研究。

徐蘭英提到，在資產活化方面，董事會也已通過「南港大型開發案」投資預算，加速該大型開發案展開全方位的實質進程：預料在上述商機及營運優勢下，國產建材的營運獲利能力有望再往上攻略。（編輯：郭無患）1110531