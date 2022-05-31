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系統電：強固型電腦獲大單 營運將逐季成長

2022/5/31 18:11
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（中央社記者韓婷婷台北31日電）系統電總經理謝東富表示，除了既有2大產品線胎壓偵測及儲能櫃系統持續見到強勁需求外，耕耘多年的強固型電腦也成功導入精準農業等市場，將推升今年營運逐季成長。法人則看好系統電營收年增率達4至5成。

系統電子今天舉行法人說明會，謝東富表示，雖然包括俄烏戰爭、升息等大環境不利因素下全球經濟具挑戰，但目前看來對公司影響不大，客戶也無砍單，缺料問題仍在掌握中，整體營運動能依舊強勁，同時在新客戶新產品加入下，今年不同以往的五窮六絕，將持續成長可期，雖然無法像去年高達85%的營收成長率，在基期墊高下預估仍可維持40%至50%的成長，可望見到逐季成長的態勢。

謝東富表示，強固型電腦在農耕車的應用已接獲全球前3大農耕機大廠訂單，從第3季開始進入量產出貨，另外也導入包括露營車及建築工地用車，成為今年新的動能。

系統電無線藍牙胎壓偵測器（TPMS）3年前順利切入電動車市場，獲得電動車龍頭廠青睞，逐步導入系列車種，至今仍為獨家供應商，隨著客戶市場擴大推動整體營運翻轉；另外，儲能不斷電系統也搭配龍頭電源廠進入半導體大廠供應鏈。

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謝東富指出，去年整體TPMS總出貨量約近600萬顆，今年估可達800萬顆甚至挑戰1000萬顆。今年底前預計將再增加2條全自動生產線，年產能將拉高至1300萬至1500萬顆。

在獲利部份，謝東富表示，車用電子毛利率平均在25%至35%左右，儲能相關則約在15%至25%上下，下半年加入量產出貨的農耕車用強固型電腦屬車用領域，合理毛利率在25%以上，預計隨著高毛利產品比重加入，加上營運規模效益，下半年毛利率有機會再拉升4至5個百分點，全年拉升2至3個百分點。（編輯：趙蔚蘭）1110531

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