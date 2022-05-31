中華電助陣泰國 打造智慧醫院

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（中央社記者江明晏台北31日電）中華電信與泰國吞武里醫院（Thonburi Hospital）簽訂「智慧醫院」合作意向書，藉由中華電信ICT專業技術與創新應用導入，讓智慧醫院應用方案於泰國落地，以協助醫院晉升為泰國智慧醫院。

中華電信今天宣布，與泰國吞武里醫院（Thonburi Hospital）簽訂「智慧醫院」合作意向書，因應泰國政府2004年宣布發展「亞洲的醫療中心（Medical Hub of Asia）」策略，目標成為東南亞提供國際醫療服務領先者。

泰國TH醫院隸屬於Thonburi Hospital Group （簡稱THG），在泰國與18 家醫院機構組成醫療服務網，目前擁有350多名醫生組成醫療團隊，透過醫療技術與導入先進設備，提升醫院服務品質。

中華電說明，本次雙方以智慧病房合作為起點，藉由中華電信ICT專業技術與創新應用導入，協助TH醫院晉升為泰國智慧醫院。

奠基於中華電信自2021年3月與台灣慧誠智醫、泰國MD Health等醫療產業夥伴合作，將智慧護理站、All in One生理量測站、智慧藥櫃、E-paper床頭卡與病患行為偵測系統等台灣智慧病房解決方案引進泰國TH醫院，縮短醫護人員作業流程，減輕工作負擔，爭取更寬裕時間照護病患，保障醫院服務品質。

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中華電信已持續規劃整合醫療物聯網（Internet of Medical Things, IoMT）、5G專網、大數據、AI人工智慧與雲端等新興技術發展CHT智慧醫院解決方案，協助改善醫院營運管理與提高服務競爭力。

中華電信國際電信分公司總經理兼中華電信（泰國）子公司董事長吳學蘭表示，隨著全球疫情挑戰及東南亞各國積極推動醫院數位轉型策略之際，各國醫院亟需更創新的服務方式，以因應日新月異的環境變革。中華電信智慧醫院解決方案涵蓋雲端化、數位化、資訊化與智慧化的特性，可真正滿足醫療市場發展需求，與醫療機構合作開啟智慧醫院應用服務新頁。（編輯：林興盟）1110531